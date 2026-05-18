19 Mayıs berberler çalışıyor mu? 19 Mayıs Salı berberler hizmet veriyor mu, açık mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile saç tıraşı olmak isteyen kişiler berberlerin çalışma durumunu araştırmaya başladı. Resmi tatil kapsamında birçok işletmenin hizmet saatlerinde değişiklik yaşanması beklenirken, özellikle yoğunluk oluşmadan işlem yaptırmak isteyenler "19 Mayıs'ta berberler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram günü berberlerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. İşte bilgiler...
Resmi tatil olarak kutlanacak 19 Mayıs ile berberlerde hareketlilik yaşanmaya başladı. Saç ve sakal bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar, tatil gününde berberlerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Özellikle randevu planı yapan birçok kişi "19 Mayıs Salı günü berberler çalışıyor mu?" sorusunu gündeme taşırken, işletmelerin çalışma kararı il ve ilçelere göre değişebiliyor. İşte merak edilen detaylar...
19 MAYIS'TA BERBERLER AÇIK MI, HİZMET VERİYOR MU?
19 Mayıs'ta resmi tatil resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Ancak berber ve kuaförler özel kuruluşlar olduğu için tüm berber ve kuaförler kapalı olmayacak.
GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?
Güzellik merkezleri de tıpkı kuaför ve berberler gibi yönetimlerinin tercihine göre açık veya kapalı olabilecek.