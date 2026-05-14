19 Mayıs için sahne genç sanatçıların

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu genç solistlerle sahneye taşıyor. Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde 15 Mayıs akşamı gerçekleşecek konserde Büşra Başoğlu, Efe Yaşar, Elif Duru Özçelik, Melis Ünver ve Mark Eren Aykan sahne alacak

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 00:06 Güncelleme:
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, dinleyicileri bu kez gençliğin enerjisi ile buluşturacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunun yaşanacağı konserde, orkestranın solist seçmelerinde finalist olmaya hak kazanmış genç sanatçılar sahne alacak. 15 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek gecede, geleceğin umut vadeden müzisyenleri performanslarını sergileyecek.

        Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, konserin açılışında Emmanuel Sejourne’nin marimba ve yaylı sazlar için yazdığı konçertoyu seslendirecek. Eser, genç solist Efe Yaşar’ın yorumuyla dinleyiciyle buluşacak.

        Programın devamında, kontrbas sanatçısı Büşra Başoğlu, Giovanni Bottesini’nin Si minör 2 No’lu Kontrbas Konçertosu’nun ilk bölümünü seslendirecek. Ardından Jacques Ibert’in Flüt Konçertosu’nun birinci bölümü, genç flüt sanatçısı Elif Duru Özçelik tarafından yorumlanacak.

        Konserin ilerleyen bölümünde ise Artie Shaw’un Klarnet Konçertosu, klarnet sanatçısı Melis Ünver’in yorumu ile sahneye taşınacak.

        Gecenin finalinde ise Sergei Prokofiev’in Re bemol majör 1 No’lu Piyano Konçertosu, genç piyanist Mark Eren Aykan tarafından seslendirilecek. Enerjisi ve virtüözitesiyle öne çıkan bu eser, konserin coşkulu kapanışını oluşturacak.

        Şef: Hasan Niyazi Tura

        Solistler:

        Büşra Başoğlu (Kontrbas)

        Efe Yaşar (Marimba)

        Elif Duru Özçelik (Flüt)

        Melis Ünver (Klarnet)

        Mark Eren Aykan (Piyano)

        Program:

        Emmanuel Sejourne: Marimba ve Yaylı Sazlar İçin Konçerto

        Giovanni Bottesini: Kontrbas Konçertosu No. 2, Si minör (1. Bölüm)

        Jacques Ibert: Flüt Konçertosu (1. Bölüm)

        Artie Shaw: Klarnet Konçertosu

        Sergei Prokofiev: Piyano Konçertosu No. 1, Re bemol majör

