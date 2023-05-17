19 Mayıs'a kısa bir süre kalırken, 19 Mayıs Cuma günü kargoların çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde milli bir bayramdır. Resmi tatillerde birçok kurum kapalı olurken, kamu kurumları hizmet vermiyor. Peki, "19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı?" İşte detaylar...