19 Mayıs Marmaray ve Metro ücretsiz mi? 19 Mayıs 2026 Salı Marmaray ve Metro bedava mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, vatandaşların gündeminde yine toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı sorusu yer alıyor. Özellikle İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, bayram günü Marmaray ve metro hatlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki 19 Mayıs’ta raylı sistemlerde son durum ne? İşte Marmaray ve metroya dair tüm detaylar…

19 MAYIS’TA MARMARAY VE METRO HATLARI ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlayacak önemli bir karar yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, belirli raylı sistem hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Karara göre, İstanbul’da hizmet veren Marmaray hattı 19 Mayıs 2026 tarihinde tamamen ücretsiz olacak. Gün boyu geçerli olacak uygulama sayesinde vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeden Marmaray’dan yararlanabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca Marmaray ile sınırlı kalmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bazı raylı sistem hatları da kapsam dahilinde olacak. Bu kapsamda, Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy Metro Hattı ile Sirkeci – Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı da ücretsiz hizmet verecek.

Öte yandan uygulama sadece İstanbul ile sınırlı değil. Türkiye genelinde Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN da 19 Mayıs boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Yetkililer, söz konusu hatlarda gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağını belirtirken, vatandaşların bayram günü ulaşım planlarını bu doğrultuda yapabileceği ifade edildi.