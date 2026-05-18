Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs Marmaray ve Metro ücretsiz mi? 19 Mayıs 2026 Salı Marmaray ve Metro bedava mı?

        19 Mayıs Marmaray ve Metro ücretsiz mi? 19 Mayıs 2026 Salı Marmaray ve Metro bedava mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı yer alıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi, 19 Mayıs'ta Marmaray ve metro hatlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. İşte 19 Mayıs'ta Marmaray ve metro ile ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs Marmaray ve metro ücretsiz mi?

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, vatandaşların gündeminde yine toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı sorusu yer alıyor. Özellikle İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, bayram günü Marmaray ve metro hatlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki 19 Mayıs’ta raylı sistemlerde son durum ne? İşte Marmaray ve metroya dair tüm detaylar…

        19 MAYIS’TA MARMARAY VE METRO HATLARI ÜCRETSİZ Mİ?

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlayacak önemli bir karar yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, belirli raylı sistem hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

        Karara göre, İstanbul’da hizmet veren Marmaray hattı 19 Mayıs 2026 tarihinde tamamen ücretsiz olacak. Gün boyu geçerli olacak uygulama sayesinde vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeden Marmaray’dan yararlanabilecek.

        Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca Marmaray ile sınırlı kalmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bazı raylı sistem hatları da kapsam dahilinde olacak. Bu kapsamda, Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy Metro Hattı ile Sirkeci – Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı da ücretsiz hizmet verecek.

        Öte yandan uygulama sadece İstanbul ile sınırlı değil. Türkiye genelinde Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN da 19 Mayıs boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.

        Yetkililer, söz konusu hatlarda gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağını belirtirken, vatandaşların bayram günü ulaşım planlarını bu doğrultuda yapabileceği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) av tüfeği ile öldüren Yusuf Ündeş (46) hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu