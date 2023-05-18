İlk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her sene 19 Mayıs'ta büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu özel gün öncesi 19 Mayıs'ta ne oldu, önemi nedir? gibi sorular gündemdeki yerini aldı. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemi ve anlamı ile ilgili bilgiler...