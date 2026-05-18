19 Mayıs özel hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2026 Salı poliklinikler hizmet veriyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yer alan 19 Mayıs 2026 Salı günü, sağlık kurumlarının çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle özel hastanelerin ve polikliniklerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 19 Mayıs özel hastaneler açık mı? Detaylar haberimizde.
19 MAYIS 2026 ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?
Özel hastaneler 19 Mayıs tarihinde tamamen kapalı olmaz; ancak çoğu kurumda poliklinik hizmetleri ya kısıtlı şekilde verilir ya da bazı branşlarda geçici olarak durdurulabilir. Buna karşın acil servisler 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunmaya devam eder. Böylece acil sağlık ihtiyacı bulunan vatandaşlar, özel hastanelerin acil bölümlerinden her zaman faydalanabilir.
Randevulu muayene veya planlı işlem yaptırmak isteyenlerin ise gitmeyi düşündükleri hastaneyle önceden iletişime geçerek bilgi almaları önem taşır. Çünkü özel hastanelerde çalışma düzeni ve hizmet kapsamı kuruma göre farklılık gösterebilir.