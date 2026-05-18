19 Mayıs özel hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2026 Salı poliklinikler hizmet veriyor mu?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan önemli günler arasında yer almaktadır. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında değerlendirilen 19 Mayıs 2026 Salı günü, sağlık kurumlarının hizmet durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle özel hastanelerin ve polikliniklerin o gün açık olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

19 MAYIS 2026 ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?

Özel hastaneler 19 Mayıs tarihinde tamamen kapalı olmaz; ancak çoğu kurumda poliklinik hizmetleri ya kısıtlı şekilde verilir ya da bazı branşlarda geçici olarak durdurulabilir. Buna karşın acil servisler 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunmaya devam eder. Böylece acil sağlık ihtiyacı bulunan vatandaşlar, özel hastanelerin acil bölümlerinden her zaman faydalanabilir.

Randevulu muayene veya planlı işlem yaptırmak isteyenlerin ise gitmeyi düşündükleri hastaneyle önceden iletişime geçerek bilgi almaları önem taşır. Çünkü özel hastanelerde çalışma düzeni ve hizmet kapsamı kuruma göre farklılık gösterebilir.