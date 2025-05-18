Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs Pazartesi marketler ve AVM'ler açık mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık?

        19 Mayıs Pazartesi marketler ve AVM'ler açık mı, kaça kadar açık olacak?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta büyük bir heyecanla karşılanıyor. 2025 yılına ait resmi takvime göre 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olarak ilan edildi. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Peki, 19 Mayıs'ta marketler ve AVM'ler açık mı? 19 Mayıs'ta marketler ve AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 19 Mayıs 2025 market ve AVM'lerin çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 19.05.2025 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        19 Mayıs’ta kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında birçok kamu kurumu kapalı olurken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlerin durumunu merak ediyor. Özellikle market ve alışveriş merkezi (AVM) çalışma saatleri araştırılıyor. İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü market ve AVM’lerin çalışma düzeniyle ilgili merak edilen detaylar…

        2

        19 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

        19 Mayıs, Türkiye genelinde resmî tatil kapsamına giren önemli günlerden biridir. Kamu kurumları kapalı olurken, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi adına zincir marketler genellikle açık oluyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 19 Mayıs Pazartesi günü de açık olması bekleniyor. Çalışma saatlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

        3

        19 MAYIS AVM'LER AÇIK MI?

        Alışveriş merkezleri (AVM) genellikle tatil günlerinde normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bölgelere göre çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Gitmeden önce, AVM'nin web sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden çalışma saatlerini teyit etmeniz öneriliyor.

        4

        2025 KALAN RESMİ TATİLLER

        19 Mayıs Pazartesi: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        5 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Arifesi (öğleden sonra)

        6 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 1. gün

        7 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı 2. gün

        8 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 3. gün

        9 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 4. gün

        15 Temmuz Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos Cumartesi: Zafer Bayramı

        29 Ekim Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı

        31 Aralık Çarşamba: Yılbaşı gecesi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni