19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında "19 Mayıs'ta vapurlar çalışıyor mu?" sorusu yer aldı. İstanbul başta olmak üzere deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar, vapur ve motor seferlerinin düzenlenip düzenlenmeyeceğini merak ediyor. İşte 19 Mayıs Salı İDO, Şehir Hatları ve motor sefer saatleri...
19 Mayıs resmi tatilinde vapur seferleri tamamen durmayacak. İstanbul’da deniz ulaşımı hizmetlerinin büyük bölümünün resmi tatil tarifesiyle devam etmesi bekleniyor.
Özellikle;
Şehir Hatları
İDO
BUDO
tarafından düzenlenen seferlerin resmi tatil veya hafta sonu tarifesine göre yapılması öngörülüyor.
Şehir Hatları vapurları çalışacak mı?
İstanbul’da Şehir Hatları vapurlarının 19 Mayıs’ta hizmet vermesi bekleniyor. Ancak yoğunluk ve resmi törenler nedeniyle bazı hatlarda ek sefer ya da saat değişikliği uygulanabiliyor.
Vatandaşların güncel sefer bilgilerini resmi duyurular üzerinden takip etmeleri öneriliyor.
İDO ve BUDO seferleri yapılacak mı?
Marmara Bölgesi’nde yoğun kullanılan İDO ve BUDO seferlerinin de resmi tatil tarifesiyle çalışması bekleniyor. Özellikle tatil nedeniyle bazı hatlarda yolcu yoğunluğu oluşabileceği belirtiliyor.
Araçlı ve yolcu feribotu kullanacak vatandaşların bilet ve sefer saatlerini önceden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
Sefer saatleri değişebilir
Uzmanlar, resmi tatillerde uygulanacak özel tarifeler nedeniyle sabah ve gece saatlerinde sefer aralıklarının değişebileceğini belirtiyor. Özellikle İstanbul’da boğaz hattını kullanacak vatandaşların hareket saatlerinden önce sefer kontrolü yapmaları öneriliyor.