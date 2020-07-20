19 Temmuz Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişi her ayın 9-19-29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 2020 yılı Nisan ayının ilk Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte, 19 Temmuz Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA 19 TEMMUZ 2020

Milli Piyango çekilişi dün akşam saat 18:00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango çekilişinin ardından şanslı numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesinde açıklandı. İşte, 19 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA (19 TEMMUZ 2020)

19 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TÜM LİSTE

19-07-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: BURSA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

456009

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

293615

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

024184 048555 087092 111425 118323 141504

176494 180371 201197 229482 306287 317601

321386 337332 436270 450432 469178 505588

513960 559559

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

012218 016688 018530 025663 030602 042172

058240 075076 089353 093853 096549 099711

104231 106443 132688 139331 147037 153884

189059 212552 246877 249945 266895 294725

304553 352129 367022 380303 381995 391088

395467 414746 418600 441685 443019 447929

455730 468165 478399 485655 495978 510125

525505 528781 548560 550651 555334 575667

577236 580085

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

01315 07049 07109 07940 08409 12760

16000 18006 21388 24676 25336 26939

27110 27435 28524 33936 40950 43011

43852 44266 47913 49414 51723 52549

52863 54274 55441 56389 57262 59561

60145 66095 67127 67408 75523 80608

81977 85064 87073 96085

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0094 0617 1041 1072 1083 1117

1202 1345 1566 1835 2253 2835

3336 3926 4313 4805 5202 5285

5986 6026 6209 6554 7805 8024

8406 8524 8964 8999 9125 9223

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

006 079 200 210 291 306

360 413 506 563 691 737

754 872 879 915 954 963

964 981

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

17 27 39 76 81 82

98

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

4 5

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

056009 156009 256009 356009 406009 416009

426009 436009 446009 450009 451009 452009

453009 454009 455009 456000 456001 456002

456003 456004 456005 456006 456007 456008

456019 456029 456039 456049 456059 456069

456079 456089 456099 456109 456209 456309

456409 456509 456609 456709 456809 456909

457009 458009 459009 466009 476009 486009

496009 556009