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1.9 trilyon dolarlık paket geçti

ABD Senatosu haftalardır tartışılan 1.9 trilyon dolarlık mali teşvik paketini 50'ye karşı 49 oyla onayladı. Paket kapsamında yılda 75 bin dolardan az kazanan her vatandaş için bir defalık 1400 dolar nakit destek verilirken tasarıda haftalık 400 dolar işsizlik yardımı 300 dolara indi. 15 dolar olması istenen saatlik asgari ücret ise Senato'dan geri döndü. Kira, mortgage ve sağlık sigortası destekleri uzatıldı. Kamu sağlığı harcamaları, okullar ve bütçe açığı veren kamu kurumlarına 620 milyar dolarlık da kaynak ayrıldı. Senato'dan geçen teşvik paketi Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek ve 14 Mart öncesi onaylanması bekleniyor

1.9 trilyon dolarlık paket geçti - Haberler
HABERTURK.COM

Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi ABD Senatosu'ndan 50-49 ile geçti. Ülke tarihinin en büyük teşvik paketlerinden biri için Senato'da Cumhuriyetçilerin tamamı ret oyu verdi.

Tüm gece süren oylamada Geçen paketin 400 milyar dolarlık kısmı ABD vatandaşlarına yapılacak nakit yardımları kapsıyor. Buna göre, yıllık geliri 75 bin dolara kadar olan bekarlar için bir defalık 1400 dolar tam ödeme yapılacak, yıllık geliri 150 bin dolara kadar olan çiftlerin her birine de yine 1400 dolar ödeme yapılacak.

500 kişiden az personel çalışan işletmelere de haftalık bin 400 dolarlık destek ve çeşitli vergi indirimleri getirilirken sağlık sigortası primlerinin yüzde 85'ini devlet karşılayacak.

Pandemi nedeniyle işini kaybeden 9.5 milyon insan için tasarıdaki haftalık 400 dolarlık genişletilmiş işsizlik yardımı 300 dolara indi. Temsilciler Meclisi'nde saatlik 15 dolara çıkarılan asgari ücret ise Senato'dan geçmedi.

ABD'de 2009 yılındaki krizden bu yana 7.25 dolarlık saatlik asgari ücret artmıyor ancak eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. 29 eyalet 7.25 dolardan daha fazla asgari ücrete sahipken Kaliforniya ve Florida gibi eyaletlerde ise bu ücret 14-15 dolara kadar çıkıyor. Asgari ücretin 7.25’ten fazla olduğu eyaletlerde asgari ücret enflasyona göre otomatik zamlanıyor. ABD'de yaklaşık 400 bin kişinin 7.25 dolarlık asgari ücretle çalıştığı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte düşük gelirli hanelerin kiraları ve mortgage ödemeleri için 45 milyar dolarlık kaynak ayrılırken, kirasını ödemeyenler için icra yasağı eylül ayına kadar uzatıldı.

Çocuklu hanelere vergi indirimi de getiren paket kapsamında 6 yaşın altındaki her bir çocuk için 3 bin 600 dolar, 17 yaş ve altı çocuklar için 3 bin dolar oldu vergi indirimi getirildi.

Teşvik paketinin sağlık harcamaları kısmında ücretsiz ulusal aşılama programının da yer aldığı kamu sağlığı adına 100 milyar dolar, okullar için 170 milyar dolar ayrıldı. Pandemide bütçe açığı veren eyalet ve yerel yönetimlere, altyapı çalışmalarına 350 milyar dolarlık destek sağlanacak.

Paketin son hali Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek ve Salı günü onaylandığı takdirde Başkan Biden'ın de imzasıyla yasalaşacak.

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