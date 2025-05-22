19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
İstanbul'da halasıyla yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın, ilişki yaşadığı evli ve bir çocuk babası 40 yaşındaki Hayrettin K.'nin evinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan Hayrettin K.'nin sağlık görevlilerini arayarak, "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu. Evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı. Polis tarafından aranan Hayrettin K.'nin çok sayıda suç kaydı çıktı
İstanbul'da, tüyler ürperten olay 3 Mayıs Cumartesi günü, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, erkek arkadaşı, evli ve bir çocuk babası Hayrettin K.'nin (40) evinde cansız bedeni bulunan Deniz Karakaya’nın (19) ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
"KIZ ARKADAŞIM UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ"Deniz Karakaya, 19 yaşında ölü olarak bulundu.
Olayın ardından başlatılan çalışmalarda, Bağcılar’da halasıyla yaşayan Deniz Karakaya’nın ilişkisi olduğu ileri sürülen 40 yaşındaki Hayrettin K.’nin, 112 sağlık görevlilerini arayıp, "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum. Ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı.
İHBARIN ARDINDAN EVE GİDİLDİ
Bu ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kızın cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine olay polise bildirildi.
AİLESİ TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ekiplerinin, savcılığın talimatıyla yaptığı incelemede genç kızın üzerinde kimlik çıkmadı. İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilen genç kızın, Deniz Karakaya olduğu ailesi tarafından teşhis edildi.
EVDE KURŞUN İZİ VE KAN TESPİTİ YAPILDI
Evde yapılan incelemede ise odanın içerisinde 2 adet boş mermi kovanı bulundu. Duvarda 2 kez isabet etmiş, yastıklarda fişek giriş çıkışı ile salon perdesinde kan izi olduğu görüldü.
SOKAĞI GÖREN KAMERA YOK
Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Evdeki incelemelerin ardından sokakta güvenlik kamerası çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda binayı gören veya sokak içerisini gören herhangi bir kameraya rastlanmadı.
SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Kayıplara karışan genç kızın erkek arkadaşı Hayrettin K.’nin suç kaydı kabarık çıktı. Şüphelinin 4 adet uyuşturucu kullanmak, 2 adet uyuşturucu ticareti yapmak, 2 adet 6136, 2 adet tehdit hakaret ve 1 adet de kasten yaralama kaydı olduğu belirlendi.
ÖLÜM NEDENİNİ ADLI TIP BELİRLEYECEK
Genç kızın uyuşturucudan mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı öldüğü Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporuyla ortaya çıkacak.