Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaki Deniz Karakaya ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!

        İstanbul'da halasıyla yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın, ilişki yaşadığı evli ve bir çocuk babası 40 yaşındaki Hayrettin K.'nin evinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan Hayrettin K.'nin sağlık görevlilerini arayarak, "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu. Evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı. Polis tarafından aranan Hayrettin K.'nin çok sayıda suç kaydı çıktı

        Giriş: 22.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, tüyler ürperten olay 3 Mayıs Cumartesi günü, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, erkek arkadaşı, evli ve bir çocuk babası Hayrettin K.'nin (40) evinde cansız bedeni bulunan Deniz Karakaya’nın (19) ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

        "KIZ ARKADAŞIM UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ"

        Deniz Karakaya, 19 yaşında ölü olarak bulundu.
        Deniz Karakaya, 19 yaşında ölü olarak bulundu.

        Olayın ardından başlatılan çalışmalarda, Bağcılar’da halasıyla yaşayan Deniz Karakaya’nın ilişkisi olduğu ileri sürülen 40 yaşındaki Hayrettin K.’nin, 112 sağlık görevlilerini arayıp, "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum. Ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı.

        İHBARIN ARDINDAN EVE GİDİLDİ

        Bu ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kızın cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine olay polise bildirildi.

        AİLESİ TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ

        Olay yerine gelen polis ekiplerinin, savcılığın talimatıyla yaptığı incelemede genç kızın üzerinde kimlik çıkmadı. İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilen genç kızın, Deniz Karakaya olduğu ailesi tarafından teşhis edildi.

        EVDE KURŞUN İZİ VE KAN TESPİTİ YAPILDI

        Evde yapılan incelemede ise odanın içerisinde 2 adet boş mermi kovanı bulundu. Duvarda 2 kez isabet etmiş, yastıklarda fişek giriş çıkışı ile salon perdesinde kan izi olduğu görüldü.

        SOKAĞI GÖREN KAMERA YOK

        Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Evdeki incelemelerin ardından sokakta güvenlik kamerası çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda binayı gören veya sokak içerisini gören herhangi bir kameraya rastlanmadı.

        SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

        Kayıplara karışan genç kızın erkek arkadaşı Hayrettin K.’nin suç kaydı kabarık çıktı. Şüphelinin 4 adet uyuşturucu kullanmak, 2 adet uyuşturucu ticareti yapmak, 2 adet 6136, 2 adet tehdit hakaret ve 1 adet de kasten yaralama kaydı olduğu belirlendi.

        ÖLÜM NEDENİNİ ADLI TIP BELİRLEYECEK

        Genç kızın uyuşturucudan mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı öldüğü Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deniz Karakaya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Bakan Bayraktar: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak
        Bakan Bayraktar: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?