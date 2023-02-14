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6 Şubat saat 4.17'de meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizi derin bir yasa boğdu.

10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip depremde kurtarma çalışmaları devam ederken şu ana kadar can kaybı ne yazık ki 35.418'e yükseldi.

Yaralı sayısı ise 105.505 olarak açıklandı.

Son 120 yılda yaşanan 113 depremde en yüksek can kabı 1939'da Erzincan'da yaşanmıştı.

7.12.1939'da saat 01.57'de meydana gelen 7.9 şiddetindeki depremde 32.968 kişi hayatını kaybetmişti.