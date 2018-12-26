Çin’de hükümetin de desteklediği Bigpixel Technology Corporation şirketi, kamera teknolojilerindeki çözünürlük çıtasını tam 195 gigapiksele çıkardı. 2014 yılında çekip, kamuoyuyla paylaştığı 24.9 milyar piksellik fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi de çektiği 195 gigapiksel çözünürlüğündeki fotoğraflarla gündem oldu.
Bigpixel’in sosyal medyada da yoğun olarak paylaşılan bu son fotoğraf, Şangay’da bulunan Oriental Pearl Tower’ın tepesinden çekildi. Şirketin internet sitesi üzerinden de yayınladığı fotoğrafta, yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki televizyon kulesi üzerinden, bölgenin oldukça ayrıntılı panoramik görüntülerine bakılabiliyor.
Hatta, 195 gigapiksellik çözünürlük sayesinde, istenilen noktaya yakınlaştırma yapılıp, arabaların plakalarını okumak, bir parktaki çimlere tek tek bakmak, kaldırımda yürüyen insanların yüz ifadelerini yakalamak bile mümkün. Bigpixel’in çektiğini mega çözünürlüklü panoramik fotoğraflar arasında, Kuzey Kore, Puket Adası, Hong Kong, Shenzen, Macao ve Tiananmen Meydanı gibi yerlerden de ilginç örnekler var.
ÇİN HÜKÜMETİ DESTEKLİYOR
Çok yüksek noktalardan bölgenin en ince ayrıntılarını yakalayabilen bu teknolojiyi geliştirilen şirketin Çin hükümeti tarafından da destekleniyor olması, beraberinde bazı soru işaretlerini de getiriyor.
Yüz tanıma sistemlerini ulusal güvenlik sistemleriyle entegre etme çalışmaları yapan Çin’de, Bigpixel’in çektiği ‘süper panorama’ların sadece turistik amaçlı kullanılmadığını da gözler önüne seriyor. Çünkü 195 gigapiksel çözünürlüklü fotoğraflar, kilometrelerce uzaktan insanların evlerinin kapısının önünü bile gözlenebilir kılıyor (1 gigapikselin 1 milyar piksele eşit olduğunu hatırlatmakta da fayda var).
Hiçbir detayı atlamayan bu çarpıcı fotoğraflara, şirketin bigpixel.cn adresi üzerinden erişilip, en ince ayrıntısına kadar ‘zoom’layarak göz atabilirsiniz.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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