1990'lı yılların süper modeli Georgine Cooper tatilde hayatını kaybetti

1990'lı yıllarda podyumun yıldız isimlerinden olan İngiliz model Georgina Cooper, 46 yaşında hayatını kaybetti. Cooper, tatil için gittiği Kos Adası'nda hayata veda etti.

Arkadaşları Jade Parfitt ve Erin O'Connor, Instagram'dan Georgina Cooper'ın ölüm haberini doğruladı. Ünlü modelin uzun süredir devam eden Covid-19 hastalığı nedeniyle beyin kanamasından öldüğü öğrenildi.

Georgina Cooper'ın menajeri açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Georgina, Covid nedeniyle rahatsızdı, bazı sağlık sorunları yaşadı ve hastaneye gidip geliyordu. Fakat onun gelecekle ilgili planları vardı. Yeni evlenmişti ve hayatını yaşamayı dört gözle bekliyordu. Herkes perişan durumda. O gerçek bir süper stardı.