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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor 1.Lig'de ayrılık - Futbol Haberleri

        1.Lig'de ayrılık

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 19:08 Güncelleme: 27.10.2024 - 19:08
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        1.Lig'de ayrılık!
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        Trendyol 1. Lig'de teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde 4 maça çıkan Adanaspor, söz konusu mücadelelerde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve galibiyetle tanışamadı.

        Yeni yönetim kurulunun yaptığı toplantıda Kılıç ile yolların ayrılmasına karar verildi.

        Kulüpten resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kemal Kılıç ve ekibiyle yollarımız ayrılmıştır. Kılıç ve ekibine verdikleri hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

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