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        Haberler Yaşam Sayısal Loto 2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da açıklanacak. İşte 2 Ağustos 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 19:15
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        2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında geri sayım başladı. Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 2 Ağustos 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

        2 AĞUSTOS 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da CANLI olarak yayınlanacak. Rakamların açıklanmasıyla haberimiz eşzamanlı olarak güncellenecektir.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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