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HaberlerOtomobil2 bin modelin verisini çıkardı

Servis ve bakım maliyetlerini tüketiciye bildirecek

Otomotiv sektörüne yönelik veri ve analizler sağlayan Cardata, otomobil modellerinin servis ve bakım maliyetlerinin de verisini çıkardığını duyurdu. Türkiye'de satılan 2 bin farklı modeli içeren Cardata veri setinde, servis bakım maliyetlerinden garanti sürelerine kadar birçok veriye erişilebiliyor. Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Veri setini çok yakında Cardata mobil uygulaması üzerinden tüm kullanıcılara açacağız. Böylece herkes satın almayı düşündüğü aracın garanti süreleri, servis bakım maliyetleri gibi birçok detayı görebilecek" diye konuştu

Cardata

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ile ikinci el araçlara ait bilgileri, şirketler ve tüketicilerle buluşturan CDİ Otomotiv A.Ş. markası Cardata, otomobil modellerinin servis ve bakım verilerini çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre, 2 bin adet araç modeline ait bilgilerin yer aldığı veri havuzunda servis ve bakım verileriyle birlikte, standart garanti süreleri ay, yıl ve kilometre olarak veriliyor.

Marka bazında ek garanti süreleri bilgilerini de sağlayan şirket, boya ve paslanmazlık garanti sürelerinden aracın kaç kilometrede bir servise gitmesi gerektiğine kadar birçok veriyi tek bir platformda sağlayabiliyor. 

'SEKTÖRDEN TALEP GELDİ'

Servis ve bakım verilerini tek bir çatı altında topladıklarını kaydeden Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Altı aylık bir çalışmanın sonucunda 2 bin modeli içeren bir veri seti oluşturduk. Bu veri seti için özellikle otomobil markaları, kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, hasar ve onarım şirketlerinden önemli bir talep aldık. Seti çok yakında Cardata mobil uygulaması üzerinden tüm kullanıcılara açacağız. Böylece herkes satın almayı düşündüğü aracın garanti süresi, servis bakım maliyetleri gibi birçok önemli detayı saniyeler içerisinde görebilecek” dedi.

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