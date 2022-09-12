2 çocuk annesinden 3 gündür haber yok!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk annesinden 3 gündür haber yok! - Güncel Haberler
ABONE OL

Antalya'da 2 çocuk annesinden 3 gündür haber alınamıyor!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Yağmur Akbaş'tan eşi ve ailesi 3 gündür haber alamıyor. Eşini çok sevdiğini söyleyen Mesut Akbaş, bir an önce dönmesini beklediğini söyledi. Ağabey Osman Kaymaz ise, son olarak telefonda Bursa'ya gittiğini söyleyen kardeşine bir daha ulaşamadığını belirterek, hayatından endişe ettiğini ifade etti

2 çocuk annesinden 3 gündür haber yok! - Güncel Haberler
2 çocuk annesinden 3 gündür haber yok!
0:00 / 0:00
İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1033 Sokak'ta ikamet eden evli, 8 ve 3.5 yaşında iki kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Yağmur Akbaş'tan Cuma günü saat 14.00'dan beri haber alınamıyor.

"SEVEREK EVLENDİK BİR SORUNUMUZ YOKTU"

Eşine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulunan Mesut Akbaş, eşi kaybolmadan önce yaşananları şöyle anlattı:

"Eşimle 2014 yılında birbirimizi severek evlendik. Bundan bir buçuk ay öncesine kadar önemli bir sorunumuz olmadı. Bir buçuk ay önce eşimin telefon görüşmesi nedeniyle aramızda tartışma yaşandı. Bundan sonra eşim soğuk davranmaya başladı. Bu sırada arabamı sattım. Arabanın parasının bir bölümünü eşimin eniştesine olan borcumuzu ödemesi için kendisine verdim. Kalanını da eşimin babasına verdim.

EVİ TERK EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Eşim çeşitli bahanelerle bu parayı eniştesine vermedi. Olay sabahı bir otomobil pazarlık ettiğimi, kendisine verdiğim paranın bir miktarını otomobil için vermesini istedim. Bunu kabul etmediği gibi tepki gösterdi. Evi terk edeceğini söyledi. O akşam ben çalışmaya gideceğim için yatıp uyudum. İşe gitmek için kalktığımda kapının önünde iki adet valiz gördüm.

EŞİMİ SEVİYORUM, ÇOCUKLARIMIZI BIRAKMASIN

Bana evi terk edeceğini, benim de çocukları alıp götürmemi söyledi. Çocukları alıp abimin iş yerine götürdüm. Abimden bizi köye götürmesini istedim. Daha sonra eve geldiğimde yoktu. O andan beri kendisinden haber alamıyorum. Ben eşimi seviyorum. Çocuklarımızı bırakmasın. Hemen evine dönmesini istiyorum."

AĞABEY: HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM

Yağmur Akbaş'ın abisi Ali Osman Kaymaz ise kardeşinin 9 Eylül Cuma günü saat 15.00 sıralarında kendisini aradığını ve Manavgat'tan gideceğini söylediğini belirterek, "Ben kendisine kesinlikle böyle bir şey yapmamasını, ne sorunu varsa birlikte çözebileceğimizi söyledim. Gitmekte kararlı olduğunu şu an otogarda olduğunu söyledi ve telefonu kapattı. Aramama rağmen ulaşamadım. Otogara gidip aradım yine bulamadım. Bir süre sonra beni aradı ve otobüste olduğunu Bursa’ya gittiğini söyledi. Sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Ben kardeşimin bir ön önce çocuklarına dönmesini istiyorum. Hayatından endişe ediyorum" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında terör soruşturması başlatıldı
GÜNDEM CHP Parti Meclisi Üyesi hakkında soruşturma
AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM İki il için kuvvetli yağış uyarısı
Son dakika: MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yol kenarında kadın cansız bedeni bulundu
GÜNDEM Yol kenarında kadın cansız bedeni bulundu
Sinop'ta acı olay! Küçük kız merdivenden düştü - En Son Haberler
GÜNDEM Acı olay! Küçük kız merdivenden düştü
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
Kadın istihdamı ve cinsiyet eşitsizliği
GÜNDEM Kadın istihdamı ve cinsiyet eşitsizliği
Çağlayan’da Niyerya uyruklu bir şahıs evi dağıttığı gerekçesiyle çocuklarını sopayla dövdü
GÜNDEM Çocuklara dayak kameraya yansıdı
AK Parti MKYK toplandı
GÜNDEM AK Parti MKYK toplandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi suya zammı görüşmek üzere yarın toplanacak
GÜNDEM İstanbul'da suya zam teklifi yarın oylanacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.