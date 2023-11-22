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        Haberler Sağlık 2 dakikada uykuya dalmanın yolu bulundu: ABD askeri ordusunda kullanılan bir yöntem

        2 dakikada uykuya dalmanın sırrı bulundu: ABD ordusunda kullanılan bir yöntem

        Bazı insanlar gece başını yatağa koyar koymaz uykuya dalarken, bazıları da gece boyunca bir sağa bir sola dönerek uykusuzlukla mücadele eder. ABD askeri ordusunda uygulanan bir yönteme göre 2 dakika içerisinde uykuya dalmak mümkün

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 09:36 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:36
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        Geceleri uyanık şekilde yatakta yatmayı alışkanlık haline getirdiğinizde beyniniz o süreçte saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre hızla çalışmaya başlar. Sadece iki dakika içinde kişinin uykuya dalmasına yardımcı olan gizli bir askeri teknik ABD ordusunda sıklıkla kullanılıyor.

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        ABD ORDUSUNDA ASKERLERİ UYUTMAK İÇİN KULLANILIYORDU

        Bu yöntem ABD ordusunda özellikle savaş zamanlarında askerlerin kolayca uykuya dalmasını sağlamak için kullanılıyordu. Yöntem 1981 yılında yayımlanan "Relax and Win: Championship Performance" isimli kitapta yer almıştı. Ancak geniş takipçi kitlesine sahip Joe.co.uk isimli web sitesi yöntemi yayımladıktan sonra ilgi görmeye başladı.

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        İŞTE 2 DAKİKADA UYKUYA DALMANIZI SAĞLAYACAK YÖNTEM

        1. Dil, çene ve göz çevresindeki kaslar dahil olmak üzere yüzünüzdeki tüm kasları gevşetin.

        2. Omuzlarınızı bırakabildiğiniz kadar aşağıya bırakın, ardından sırayla üst ve alt kollarınızı aşağı bırakın.

        3. Nefes alın, göğsünüzü gevşetin ardından kalçadan başlayarak bacaklarınıza kadar gevşeyin.

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        4. Aşağıdaki üç manzaradan birini hayal etmeden önce zihninizi temizlemek için 10 saniye bekleyin.

        - Sessiz sakin bir gölde, masmavi gökyüzü dışında başka hiçbir şeyin görünmediği bir kanoda uzanıyorsunuz.

        - Zifiri karanlık bir odada, siyah kadifeden bir asma yatakta uzanmışsınız.

        - Yaklaşık 10 sanie boyunca kendinize sürekli "Düşünme, düşünme, düşünme" diye telkinde bulunuyorsunuz.

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        ÖNEMLİ OLAN ZİHNİNİZİ SUSTURMAYI BAŞARMAK

        Bu yöntemi 6 hafta boyunca uygulayan insanların yüzde 96'sında işe yaradığı görülüyor. Bu yöntemin işe yaramaması durumunda, uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, uykuya dalmada en önemli faktörün zihninizi susturmak olduğunu söylüyor.

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        Stanley "Uyumak için üç şeye ihtiyacınız var: Gevşemiş bir vücut ve en önemlisi temiz bir zihin için yatak odanızdan dikkat dağıtıcı tüm cihaz ve eşyaları çıkarmanız gerekiyor. Eğer zihniniz hızla çalışıyorsa uyuyamazsınız ve zihninizi yavaşlatmak için yapabileceğiniz her şey uyumanıza destek olur. Bunu yapmanın sihirli bir yolu yok, sizin için neyin işe yaradığını bulmak zorundasınız, bir şeyler okumak, sıcak bir banyo, papatya çayı, farkındalık, aromaterapi veya Pink Floyd'u dinlemek gibi. O günün stresini düşünmenize engel olan herhangi bir aktivite yaptığınız sürece ne yaptığınız önemli değil" diyor.

        Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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