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Stanley "Uyumak için üç şeye ihtiyacınız var: Gevşemiş bir vücut ve en önemlisi temiz bir zihin için yatak odanızdan dikkat dağıtıcı tüm cihaz ve eşyaları çıkarmanız gerekiyor. Eğer zihniniz hızla çalışıyorsa uyuyamazsınız ve zihninizi yavaşlatmak için yapabileceğiniz her şey uyumanıza destek olur. Bunu yapmanın sihirli bir yolu yok, sizin için neyin işe yaradığını bulmak zorundasınız, bir şeyler okumak, sıcak bir banyo, papatya çayı, farkındalık, aromaterapi veya Pink Floyd'u dinlemek gibi. O günün stresini düşünmenize engel olan herhangi bir aktivite yaptığınız sürece ne yaptığınız önemli değil" diyor.

Kaynak: Independent