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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 din görevlisinin hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        2 din görevlisinin hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğularak yaşamlarını yitiren din görevlileri Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'in son anları, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Çifte faciada son görüntü!

        Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirerek hayatlarını kaybeden müezzin Mustafa Gedikli (34) ile imam Rüstem Özdemir'in (26) son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre Ulaş köyünde meydana gelen olayda, Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan iki imam gözden kaybolurken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, iki imamın gölete girdikleri ve boğulma tehlikesi geçirdikleri anların, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin gölette bulunduğu ve bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldukları görülüyor.

        Hayatını kaybeden Mustafa Gedikli'nin Trabzon'da, Rüstem Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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