2 Filistinli hayatını kaybetti

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırıda Filistinli Luey Basal (27) hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ayrıca, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Refah kentinin batısını hedef alması sonucu Filistinli Rafet Adil Berike'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Söz konusu saldırı nedeniyle yaralanan bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

2 BİNA HAVA SALDIRISI İLE YIKILDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezinde çevredeki konut blokları için tahliye uyarısı yaptıktan sonra düzenlediği hava saldırılarında 2 bina hedef alınırken, onlarca aile yerinden edildi, özellikle kadınlar ile çocuklar büyük panik yaşadı.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 20. Cadde üzerinde bulunan Ebu Seyf ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

Kaynaklar, saldırının, bölgedeki tüm blok sakinlerine tahliye uyarısı yapılmasının ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynaklara göre İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda dükkanların bulunduğu başka bir binayı da hedef aldı.

Söz konusu saldırının da çevredeki blok için tahliye uyarısı yapılmasının ardından düzenlendiği ifade edildi.

Kaynaklar, her iki tahliye uyarısının da onlarca ailenin panik içinde bölgeden kaçmasına neden olduğunu, özellikle kadınlar ve çocuklarda korku ve panik yarattığını belirtti.

Ayrıca hava saldırılarında hedef alınan iki binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki yapılarda da ağır hasar meydana geldiği bildirildi.

Hastane kaynakları ise Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığını, yaralıların Deyr el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

REKLAM

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli öldürüldü, 2 bin 648 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 775 kişi yaşamını yitirdi, 172 bin 750 kişi yaralandı.

*Fotoğraf: AA, temsilidir