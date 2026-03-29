        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 gündür haber alınamıyordu... 130 kişilik ekibin araması sonucu cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        2 gündür haber alınamıyordu... 130 kişilik ekibin araması sonucu cansız bedenine ulaşıldı

        Sakarya'da iki gün önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Necdet Gül için başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Zorlu arazi şartlarında 130 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalar sonucu Gül'ün cansız bedeni bulundu. Cenazenin bulunduğu bölgeden çıkarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki gündür kayıp olan 75 yaşındaki adamın cansız bedeninin bulunduğu yer, 130 personelin katıldığı çalışmalarla tespit edildi. Ekiplerin arama sırasında taze ayı izleri bularak teyakkuza geçtiği zorlu arazide cenazeyi bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları devam ediyor.

        YAKINLARI YETKİLİLERE HABER VERDİ

        İHA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana geldi. Dereköy Mahallesi'nde yaşayan ve iki gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle evden ayrılan Necdet Gül'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Yaşlı adamın telefon sinyalinin kesildiği bölgede Dereköy Mahallesi'nde bir koordinasyon merkezi kurularak arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        130 KİŞİLİK EKİP KATILDI

        Sağanak yağış ve zorlu arazi şartlarında baraj mevkiinde yürütülen çalışmalara 67'si aktif olmak üzere toplam 130 kişilik ekip katıldı. Arama tarama faaliyetleri sırasında arazide taze ayı izlerine rastlanması üzerine ekipler bölgede alarm durumuna geçerek dikkatli bir şekilde ilerledi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İki gündür devam eden zorlu arama çalışmaları sonucunda Necdet Gül'ün cansız bedeni bulundu.

        ÇIKARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Yeri tespit edildi ancak sarp ve zorlu arazi şartları nedeniyle cenazeyi bulunduğu bölgeden çıkarma çalışmaları halen devam ediyor.

        Yürütülen kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Sakarya Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Selçuk Arpacıoğlu, "Jandarma, komando, ulusal medikal kurtarma ekipleri ve bize bağlı arama kurtarma konusunda akredite olmuş derneklerimiz vasıtasıyla bugünkü çalışmalarda 130 kişi fiili olarak çalıştı. Avcılarımız, mahalle sakinlerimiz, muhtarlarımız, gruplarımız, jandarmamız, komandomuz ve sağlık ekiplerimizle birlikte 130 kişiyiz. Geyve ilçemiz Dereköy mevkiinde kaybolan vatandaşımız 75 yaşındaki Necdet Gül'ün bugün yaklaşık yarım saat önce bulunduğu yeri tespit etti ekiplerimiz. 4 ayrı bölgede çalışmalar sürdürüyorduk. 1 ve 2 numaralı bölgelerde bulunduğu bilgisini aldık. Vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini aldık. Cansız bedene ulaşma çalışmalarımız devam ediyor. Bulunan bölgeden savcımızın görüşüne müteakip köye taşınması ve sağlık ekiplerine teslimini gerçekleştireceğiz" dedi.

