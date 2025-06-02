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        Haberler Bilgi Spor 2 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maçları ve başlangıç saatleri

        Günün maç programı 2 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        2 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ise bu noktada ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bugün yapılacak mücadeleler için heyecan oldukça yüksek. İşte 2 Haziran 2025 Pazartesi günün maçları ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:35
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        Maç programı 2 Haziran 2025 Pazartesi günü oynanacak mücadeleleri canlı izlemek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Günün maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Haziran Pazartesi günün maç programı…

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        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

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        2 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI

        Hazırlık Maçı

        20:30 Tunus - Burkina Faso

        Serie C - Yükselme Playoffları - Finaller

        22:15 Ternana - Pescara

        Finlandiya Ykkönen Ligi

        18:30 FC Lahti - Japs

        18:30 TPS Turku - EIF

        4

        Romanya 1. Lig Play-out - Finaller

        20:00 Unirea Slobozia - Voluntari

        2. Lig - Grup 1

        16:00 Brann II- Eik Toensberg

        Urvalsdeild

        22:15 Valur Reykjavik - Fram Rey

        Esiliiga A

        19:00 Kalev II- Tartu

        5

        1. Lig - Kuzey

        20:00 Gefle - Arlanda

        20:00 Sollen Utd - IFK Haninge

        20:00 Stockholm In. - AFC Eskilstuna

        Litvanya 1. Ligi

        18:00 Panevezys II - Zalgiris II

        U20 Hazırlık Maçları Ülkeler

        19:00 Mısır U20 - Kolombiya U20

        Hazırlık Ülkeler Kadınlar

        12:30 Avustralya (K) - Arjantin (K)

        13:00 Güney Kore (K) - Kolombiya (K)

        14:00 Tayland (K) - Nepal (K)

        18:45 BAE (K) - Bahreyn (K)

        6

        3. Lig - Grup 1

        16:00 Tromsö II - KFUM II

        3. Lig - Grup 2

        19:00 Rosenborg II - Surnadal

        20:00 Volda - Kristiansund II

        3. Lig - Grup 5

        19:00 Staal - Viking II

        20:00 Hinna - Haugesund II

        3. Lig - Grup 6

        18:00 Fredrikstad II - Kvik Halden

        19:00 Grei - Sarpsborg II

        7

        B Ligi - Açılış - Quadrangular - Grup A

        23:00 Inter Palmira - Tigres

        Kings Dünya Kupası

        21:00 Boomers - Unit3d

        22:00 SXB - Jijantes

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