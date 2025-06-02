Günün maç programı 2 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
2 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ise bu noktada ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bugün yapılacak mücadeleler için heyecan oldukça yüksek. İşte 2 Haziran 2025 Pazartesi günün maçları ve başlangıç saatleri...
Maç programı 2 Haziran 2025 Pazartesi günü oynanacak mücadeleleri canlı izlemek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Günün maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Haziran Pazartesi günün maç programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.
2 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI
Hazırlık Maçı
20:30 Tunus - Burkina Faso
Serie C - Yükselme Playoffları - Finaller
22:15 Ternana - Pescara
Finlandiya Ykkönen Ligi
18:30 FC Lahti - Japs
18:30 TPS Turku - EIF
Romanya 1. Lig Play-out - Finaller
20:00 Unirea Slobozia - Voluntari
2. Lig - Grup 1
16:00 Brann II- Eik Toensberg
Urvalsdeild
22:15 Valur Reykjavik - Fram Rey
Esiliiga A
19:00 Kalev II- Tartu
1. Lig - Kuzey
20:00 Gefle - Arlanda
20:00 Sollen Utd - IFK Haninge
20:00 Stockholm In. - AFC Eskilstuna
Litvanya 1. Ligi
18:00 Panevezys II - Zalgiris II
U20 Hazırlık Maçları Ülkeler
19:00 Mısır U20 - Kolombiya U20
Hazırlık Ülkeler Kadınlar
12:30 Avustralya (K) - Arjantin (K)
13:00 Güney Kore (K) - Kolombiya (K)
14:00 Tayland (K) - Nepal (K)
18:45 BAE (K) - Bahreyn (K)
3. Lig - Grup 1
16:00 Tromsö II - KFUM II
3. Lig - Grup 2
19:00 Rosenborg II - Surnadal
20:00 Volda - Kristiansund II
3. Lig - Grup 5
19:00 Staal - Viking II
20:00 Hinna - Haugesund II
3. Lig - Grup 6
18:00 Fredrikstad II - Kvik Halden
19:00 Grei - Sarpsborg II