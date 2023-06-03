2 Haziran Cuma gününe ait reyting sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da magazin gündemini takip edenler ve televşzyon ilzeyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finali öncesi dün ekrana gelen 28. bölümü ile izleyicileri ekranlara kilitlerken düne ilişkin reyting sonuçları ise açıklandı. Peki, dün ekrana gelen yapımlardan hangisi reyting birincisi oldu?

İşte 2 Haziran reyting sonuçları: