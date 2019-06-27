Bingöl ve Ağrı'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla göre, Bingöl'de tesis edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı için Solhan ilçesi Demirkapı ve Murat köylerinde bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA'nın haberine göre; Ağrı'da tesis edilecek Kaplan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Taşlıçay ilçesinin Gözucu ve Alakoçlu köylerindeki bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmesi üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.