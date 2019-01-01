Caner Aktan'ın haberine göre olay dün gece saat 23.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Deniz Mahallesi Ören Sokak'taki kahvehanenin önünde T.A. ile İlhami ve Kıyas Ayğan kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.A., yanında bulunan pompalı tüfekle iki kardeşe ateş ederek olay yerinden kaçtı.

10 ADRESE BASKIN YAPILIP ARANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede İlhami ve Kıyas Ayğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgedeki çalışması sonucunda 10 adrese operasyon düzenlendi.

SAKLANDIĞI SIĞINAKTA YAKALANDI

Cinayet zanlısı T.A.'nın, İzmit Akpınar TOKİ Konutları'nda, yılbaşı kutlamasına katıldığı tespit edildi. Söz konusu eve düzenlenen operasyonda T.A. kaçmaya çalıştı ancak bulunduğu apartmanın sığınağında yakalandı. T.A.'ya yardım ettiği düşünülen 4 kişi daha gözaltına alındı. T.A.'nın olay sırasında kullandığı silahı, camını kırdığı bir dükkana attığı öğrenildi. T.A. ve 4 kişi alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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