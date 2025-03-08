2. Lig'de günün sonuçları: Sarıyer deplasmanda farka koştu!

Nesine 2. Lig'de 26. hafta yapılan 3 müsabakayla başladı.

2. ve 3. Lig heyecanını izleyicilerle buluşturan HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı bugün 1 maç canlı yayınladı. İşte alınan sonuçlar:

2. Lig Beyaz Grup:

Beykoz Anadolu Spor A.Ş. 0-6 Sarıyer

2. Lig Kırmızı Grup:

Menemen FK 3-0 Anavutköy Belediyespor

2. Lig Beyaz Grup:

Ankaraspor 6-0 İnegölspor

Karaköprü Belediyespor 2-0 İskenderunspor

3. Lig 1. Grup:

Silifke Belediyespor 3-1 Kırşehir SK

3. Lig 3. Grup:

1923 Mustafa Kemal Paşa 3-1 Karabük İdmanyurdu

Efeler 09 1-2 Osmaniyespor

REKLAM

3. Lig 4. Grup:

İzmir Çoruhlu 1-1 Erciyes 38

Orduspor 1967 0-0 Ağrı 1970

9 Mart 2025 Pazar

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Çimentaş Elazığspor - Merkür Jet Erbaaspor (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Fethiyespor - Altınordu (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Düzce Cam Düzcespor - Kuşadasıspor (HT Spor YouTube)

14.00 Ergene Velimeşe Spor - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. (HT Spor YouTube)

14.00 Belediye Kütahyaspor - Bursaspor (HT Spor TV)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Mardin 1969 Spor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig ve 3. Lig'den her hafta toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.