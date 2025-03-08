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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. Lig'de günün sonuçları: Sarıyer deplasmanda farka koştu! - Futbol Haberleri

        2. Lig'de günün sonuçları: Sarıyer deplasmanda farka koştu!

        Nesine 2. Lig'de 26. hafta, bugün oynanan maçlarla başladı. HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından bugün 1 maç izleyicilerle buluştu. İşte 2. Lig'de günün sonuçları...

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        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 09:56 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:15
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        Sarıyer deplasmanda farka koştu!
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        Nesine 2. Lig'de 26. hafta yapılan 3 müsabakayla başladı.

        2. ve 3. Lig heyecanını izleyicilerle buluşturan HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı bugün 1 maç canlı yayınladı. İşte alınan sonuçlar:

        2. Lig Beyaz Grup:

        Beykoz Anadolu Spor A.Ş. 0-6 Sarıyer

        2. Lig Kırmızı Grup:

        Menemen FK 3-0 Anavutköy Belediyespor

        2. Lig Beyaz Grup:

        Ankaraspor 6-0 İnegölspor

        Karaköprü Belediyespor 2-0 İskenderunspor

        3. Lig 1. Grup:

        Silifke Belediyespor 3-1 Kırşehir SK

        3. Lig 3. Grup:

        1923 Mustafa Kemal Paşa 3-1 Karabük İdmanyurdu

        Efeler 09 1-2 Osmaniyespor

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        3. Lig 4. Grup:

        İzmir Çoruhlu 1-1 Erciyes 38

        Orduspor 1967 0-0 Ağrı 1970

        9 Mart 2025 Pazar

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Çimentaş Elazığspor - Merkür Jet Erbaaspor (HT Spor YouTube)

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Fethiyespor - Altınordu (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Düzce Cam Düzcespor - Kuşadasıspor (HT Spor YouTube)

        14.00 Ergene Velimeşe Spor - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. (HT Spor YouTube)

        14.00 Belediye Kütahyaspor - Bursaspor (HT Spor TV)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        14.00 Mardin 1969 Spor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig ve 3. Lig'den her hafta toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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