        Haberler Bilgi Gündem 2 Mart 2026 son depremler listesi sorgulama: AFAD ve Kandilli verileri ile bugün en son ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        2 Mart'ta Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak yayımlandı. Yetkili kurumlar, gün içinde kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve saatine dair bilgileri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. İşte 2 Mart 2026 son depremlere dair detaylar...

        Giriş: 02.03.2026 - 00:23
        2 Mart 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde farklı noktalarda depremler kaydedildi. Gün içindeki sarsıntılara dair veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anbean paylaşılıyor. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve gerçekleşme saatine ilişkin bilgiler düzenli olarak kamuoyuna duyurulurken, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 2.6 ve 2.9 büyüklüğünde, yaklaşık 11 ila 12 kilometre derinlikte iki ayrı sarsıntı meydana geldi. İşte 2 Mart 2026 tarihinde kaydedilen son depremlere ilişkin ayrıntılar…

        BALIKESİR'DE ÜST ÜSTE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.08'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.23 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Saat 08.03'de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem daha oldu. 2.9 büyüklüğündeki deprem, 12.33 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-03-01 15:29:44 37.16083 36.605 7.0 ML 2.2 Bahçe (Osmaniye)

        2026-03-01 15:24:36 39.21972 28.16389 7.36 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-03-01 15:11:58 37.97194 27.1525 8.27 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.32 km] Menderes (İzmir)

        2026-03-01 14:49:31 37.27417 37.0625 4.84 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)

        2026-03-01 14:29:11 40.13417 31.85611 6.86 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)

        2026-03-01 14:11:45 38.4 26.43917 8.56 ML 2.0 Ege Denizi - Ildır Körfezi - [03.82 km] Çeşme (İzmir)

        2026-03-01 14:08:22 38.12083 37.88278 7.08 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

        2026-03-01 13:37:10 38.70917 39.98889 7.0 ML 1.1 Palu (Elazığ)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
