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Haberler Yaşam Süper Loto 2 Mart Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuç sorgulama! Tıkla, öğren!
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2 Mart Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto perşembe günü çekilişi için geri sayım başladı. Binlerce kişi tarafından merakla beklenen sonuçlar saat 21:30'da açıklanacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından canlı yayında açıklanan Süper Loto çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 2 Mart 2023 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

2 Mart Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuç sorgulama! Tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Süper Loto çekilişinde geri sayım başladı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 2 Mart Perşembe Süper Loto sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

2 MART 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

2 Mart Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da CANLI olarak gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriği eşzamanlı olarak güncellenecektir.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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