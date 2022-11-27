2 milyon liralık hırsızlık kamerada 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, 5 iş yerinden 2 milyon liralık elektronik eşya çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kağıthane, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardında meydana gelen elektronik eşya hırsızlıkları üzerine soruşturma açıldı. Şüphelilerin bir olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde şüphelilerin izini buldu.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Birol C.Ç.(19), Recep Y.(38), Alkan D.(33), Tugay K.(25), Münir K.(53), Selman K.(48), Uğur Ç.(34), Engin Ç.(44) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu tespit edildi.