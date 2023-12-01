Karşı şeride geçip 2 TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 2 TIR'la çarpıştı. Feci kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Gaziantep-Hatay karayolu İslahiye ilçesi mevkisinde, Gaziantep istikametinden Hatay istikametine giden Mahir Havvat (23) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Hasan K. idaresindeki TIR'la kafa kafaya çarpışan otomobil ardından savurularak başka bir TIR ile çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mahir Havvat hayatını olay yerinde hayatını kaybetti, yanında yolcu olarak bulunan ağabeyi Onur Havvat ise ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Onur Havvat, ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.