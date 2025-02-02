2. ve 3. Lig'de günün sonuçları! HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de heyecan toplam 32 maçla devam etti. Nesine 2. Lig'in 20. haftasında Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 8 karşılaşma oynanırken 3. Lig'in 18. haftasında ise toplam 24 karşılaşma oynandı. İşte günün sonuçları...

Anadolu Ajansı Giriş: 02.02.2025 - 18:51 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:51 facebook

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