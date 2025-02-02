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        Haberler Spor Futbol 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları! - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de günün sonuçları!

        HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de heyecan toplam 32 maçla devam etti. Nesine 2. Lig'in 20. haftasında Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 8 karşılaşma oynanırken 3. Lig'in 18. haftasında ise toplam 24 karşılaşma oynandı. İşte günün sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 18:51 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:51
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        2. ve 3. Lig'de günün sonuçları!
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        HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de heyecan toplam 32 maçla devam etti.

        Nesine 2. Lig'de 20. hafta mücadelesi tamamlandı.

        Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        BEYAZ GRUP

        E Koleji Isparta 32 Spor-Altınordu: 1-1

        Sincan Belediyesi Ankaraspor-Karaköprü Belediyespor: 1-2

        İnegölspor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)

        KIRMIZI GRUP

        Karaman FK-Motolux 68 Aksarayspor: 0-1

        Beyoğlu Yeni Çarşı-Merkür Jet Erbaaspor: 2-3

        Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespo: 0-4

        Ülkea Nazillispor-Çimentaş Elazığspor: 1-6

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        Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1

        3. LİG

        Nesine 3. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları yapıldı.

        Ligdeki 4 grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        1. Grup

        Hopaspor-Bornova 1877: 0-0

        23 Elazığ FK-Karşıyaka: 2-2

        Kırşehir Futbol SK-Tokat Belediye Plevnespor: 1-0

        Belediye Kütahyaspor-Muşspor: 2-1

        2. Grup

        Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-İnegöl Kafkas SK: 2-0

        Yurt Et Amasyaspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 3-1

        Muğlaspor-Tire 2021 FK: 1-0

        Silivrispor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

        Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Balıkesirspor: 1-1

        Uşakspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-2

        T. Metal 1963-Adıyaman FK: 4-2

        3. Grup

        Osmaniyespor FK-Bayburt Özel İdarespor: 2-1

        52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

        Alanya 1221 Futbol SK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

        Aliağa Futbol-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 3-0

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        Pazarspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 0-0

        Karabük İdmanyurduspor-Viranşehir Belediyespor: 1-0

        4. Grup

        Bursa Nilüfer Futbol SK-Mardin 1969 Spor: 0-1

        İzmir Çoruhlu FK-Orduspor 1967: 1-3

        Edirnespor-Niğde Belediyespor: 0-0

        Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kırıkkale FK: 3-1

        Kolibri Ağrı 1970-Zonguldakspor: 3-1

        Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-7 Eylül Turgutlu 1984: 0-0

        Polatlı 1926-Denizlispor: 2-0

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