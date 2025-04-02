2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

19 Şubat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 2. Lig 24. hafta ve 3. Lig 21. hafta müsabakaları bugün oynanacak. HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan maçlar şöyle:

2. LİG BEYAZ GRUP

2 Nisan 2025 Çarşamba

14.00 GMG Kastamonuspor - Altınordu (HT Spor YouTube)

2. LİG KIRMIZI GRUP

2 Nisan 2025 Çarşamba

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

3. LİG 1. GRUP

2 Nisan 2025 Çarşamba

14.00 HG Hospital Kahramanmaraş Spor - Bursaspor (HT Spor TV)