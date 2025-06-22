YKS'nin ardından, 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Sözel bölümler, 2 yıllık sözel bölümleri ve 4 yıllık sözel bölümleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Üniversite adayları, elde ettiği puana göre 2 yıllık veya 4 yıllık sözel bölümler arasından birisini tercih etmeye hak kazanır. TYT puanı ile alan sözel bölümleri olduğu gibi, AYT puanıyla alan sözel bölümleri de bulunmaktadır. İşte YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...