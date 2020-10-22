2 yılda 2 milyon kez kiralandı

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Eylül 2018'de ilk olarak İstanbul'da hizmet vermeye başlayan araç paylaşım hizmeti MOOV, kuruluşunun üzerinden geçen 2 yılda 2 milyon kiralama sayısına ulaşmıştı. Şirketin 1 milyon kiralama rakamına ise Ocak ayında ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Geleceğin ulaşım modellerinde paylaşımlı araçların önemli bir yeri olacağını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Uygulaması toplamda 600 bin defa indirilen ve 100 binden fazla kişinin aktif olarak kullandığı hizmetimizle yeni bir rekora imza attık ve 2 milyon defa kiralama sayısını geçtik" dedi.

MOOV by Garenta'nın salgın döneminde de önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyleyen Emre Ayyıldız, "Salgın döneminin başlarında toplu taşıma kullanım oranının yüzde 85'lere varan oranda düştüğünü gördük ve bu dönemde dijital alt yapıyla hayata geçirmiş olduğumuz MOOV hizmetimizle sosyal bir soruna çözüm getirdik. Düzenli olarak dezenfekte ettirdiğimiz araçlarımızla ekstra hiçbir temasa gerek duymadan istenilen süre kadar araç kiralanabiliyor. Salgın döneminde, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günler dikkate alınmazsa salgın öncesi dönemden daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Sundukları hizmet ile trafik yoğunluğunun ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sunduklarını kaydeden Ayyıldız, "Bugün 1 paylaşımlı aracın aktif olarak kullanılmasıyla 10 araç trafikten çıkmış oluyor. Yapılan araştırmalara göre paylaşımlı araçları tercih edenler, şahsi araçlarıyla seyahat edenlere kıyasla yüzde 11 daha az kilometre yapıyor. 2 milyon defa kullanılan MOOV araçlarıyla 6.2 milyon km daha az yol kat edildi ve böylece bin tonluk CO2 salınımının önüne geçilmiş oldu" ifadelerini kullandı.