Öğretmen ataması ile ilgili müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında Ankara Etimesgut ilçesinde konuşma yaptı. Erdoğan 8 Mart'ta yapılan 20 bin öğretmen atamasını hatırlatarak, 2019 yılı içerisinde bir kez daha 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Habertürk ise 20 bin öğretmen atamasının takvimine ulaştı.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Habertürk'ün ulaştığı takvimde ön başvurular 26 Mart'ta alınacak. Başvurular 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacak.

İşlem Tarih Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 26/03/2019 01/04/2019 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 05/04/2019 Sözlü Sınavların Yapılması 12/06/2019 30/06/2019 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 04/07/2019 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 08/07/2019 10/07/2019 Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 16/07/2019

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Ankara Etimesgut mitinginde "Milletimizin karşısına daima yeni projelerle çıkıyoruz. Bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyorum. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en güzel yetişmesi için eğitim ve öğretime daima öncelik verdik. 2019 bütçesinde aslan payını eğitime aldık. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yaptık. Önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen atamasını daha gerçekleşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.