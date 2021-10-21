MasterChef Türkiye'de dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda Akdeniz Bölgesi yemekleri yapıldı. Dokunulmazlık oyunu, kaptan ve onun seçtiği yarışmacı ile başladı. Sonradan üçer isim daha oyuna dahil oldu. Dışarıda kalan yarışmacılar ise yaptıkları tadım ve seçimler ile dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu büyük heyecana neden oldu. Diğer oyunlardan farklı bir şekilde oynanan oyunda şefler, kaptanlardan birer yarışmacı seçmelerini istedi. Mavi takımda kaptan Hasan, Sergen'i seçti. Kırmızı takım kaptanı Mert ise Eren'i yanına aldı.

Seçimler sonrasında başlayan dokunulmazlık oyununda şefler, menüyü açıkladı. Akdeniz Bölgesi yemeklerinden dul avrat çorbası, biberli ekmek, kırmızı karides güveç, Yörük kebabı ve ceviz ezmesi yapılması istendi. Bu yemekler için verilen süre ise bir saat idi.

Oyun başladıktan on beş dakika sonra şefler, kaptanlara ikişer yarışmacı daha seçmelerini söyledi. Mavi takım Tahsin ve Araz'ı seçerken Kırmızı takım Azize ve Burcu'yu çağırdı.

Dokunulmazlık oyununda yarım saat dolunca birer yarışmacı daha çağırıldı. Bu sefer Mavi takım Safanur'u, Kırmızı takım Ateş'i çağırdı. Böylece kuliste kalan isimler Mavi takımdan Dilara ile Rabia, Kırmızı takımdan Emre ile Pelin oldu.

Bir saatlik süre bitiminde şefler, kuliste kalan isimleri tek tek çağırdı. Yemekleri yapan beşer yarışmacı, tadım için gelen arkadaşlarını yukarıdan heyecanla takip etti. Tadım için gelen yarışmacılar, gözleri bağlı şekilde yemek standına geldi. Burada kendi takımının yemeğini bulmaya çalıştı.

Tadım yapan ilk isim Rabia, seçimleri ile Kırmızı takımı 4-1 öne geçirdi. Emre'nin verdiği oylar ile skor 7-3 oldu. Dilara ise skoru 10-5 yapan seçimleri yaptı. Pelin ise 4-1 kendi takımına lehine verdiği seçimler ile takımına dokunulmazlığı kazandırdı. Kırmızı takım, ikinci dokunulmazlık oyununu 14-6 skorla kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlığı sahibi olan Safanur, haftanın 3. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Böylece Hasan eleme potasına giren yarışmacı seçildi.Gecenin ilerleyen dakikalarında bu kez mavi takım 4. adayı belirlemek için aralarında konsey yaptı.

Oylamalarda yaşanan eşitlikten dolayı yine kaptanın oyununa ihtiyaç duyuldu. Mavi takım kaptanı olan Hasan'in verdiği oyla potaya giren diğer isim Sergen oldu. Bu sonuçla 20 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef'te eleme adayları Hasan ve Sergen oldu.