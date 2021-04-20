Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDöviz
ABONE OL

20 Nisan Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL?

Birikim yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar 20 Nisan Salı gün sonu döviz kurunu araştırıyor. Gün içerisinde en düşük 8.07'yi gören dolar kuru gün içinde yeniden 8.10 seviyesine çıktı. 20 Nisan Euro, Dolar kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 20 Nisan döviz fiyatlarında son durum

20 Nisan Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL?

Geçtiğimiz haftayı 8.06'ya kadar gerileyerek kapatan Dolar kurunun haftaya nasıl başladığı yatırımcıların gündeminde. Dolar ve Euro kurlarındaki yatay yönlü hareket geçtiğimiz hafta aşağıya dönmüş olsa da Dolar 19 Nisan haftasına yine yönünü yukarı çevirerek başladı. Peki, 19 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 19 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan kararı sonrası 8 seviyesinin üzerinde el değiştirmeyi sürdürüyor. Hazine ihalelerinin izleneceği 20 Nisan gününde dolar/TL 8.10 seviyesinde

Dolar, Fed'in enflasyondaki herhangi bir artışın geçici olabileceği görüşünü tekrarlamasının ardından başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seyrederken, ABD Hazine tahvil getirileri beş haftanın en düşük seviyesine işlem gördü. Euro/dolar paritesi tekrar 1.20 üzerine çıktı

Faizin en azından bir ay daha yüzde 19 ile dünyadaki en yüksek oranlardan biri olacağı bilgisi ile Hazine tahvil getirileri sınırlı gerilerken en belirgin düşüş CDS'de gerçekleşti. CDS geçen haftadan bugüne 50 baz puan düştü.

Şubat ayında 300'ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu sabah 400 seviyesinde.

EURO KAÇ TL OLDU?

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi ve indirim beklentilerine rağmen yüzde 19 seviyesindeki politika faizi TL'yi destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. İç piyasalarda Hazine'nin bu hafta gerçekleştireceği toplam üç borçlanma ve yabancıların ilgisi izlenecek.

Geçen hafta gerçekleşen PPK kararı ardından bankanın enflasyon söylemleri açısından ay sonundaki enflasyon raporunun önemi artarken bankacılar CDS'lerdeki düşüşe dikkat çekiyorlar ve ABD faizlerindeki düşüşe paralel dolar endeksinin geri çekilmesine dikkat çekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolarda son durum - 20 Nisan döviz kurları
DÖVİZDolarda son durum
Dolar, Euro ne kadar oldu? 19 Nisan Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL? Dövizde son durum ne?
DÖVİZDolar, Euro kaç TL oldu? (19 Nisan)
Dolarda son durum! Dolar yukarı yönlü başladı - 19 Nisan dolar kuru
DÖVİZDolar yukarı yönlü başladı
Dolar son dakika! Dolarda son durum - 16 Nisan dolar kuru
DÖVİZDolarda son durum
Dolar son dakika! Dolar faiz kararı sonrası yükselişte! - 15 Nisan dolar kuru
DÖVİZDolar faiz kararı sonrası yükseldi
14 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL? Döviz son dakika
DÖVİZGün sonu Döviz kuru: Dolar, Euro kaç TL oldu?
Dolar son dakika! Dolarda son durum - 14 Nisan dolar kuru
DÖVİZDolarda gözler TCMB'de
Dolarda yatay seyir
DÖVİZDolarda yatay seyir
TCMB PPK toplantısı öncesi Dolar ve Euro'da son durum ne? Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL?
DÖVİZGün sonu Döviz kuru: Dolar, Euro kaç TL oldu?
Dolar son dakika! Dolarda kritik hafta - 12 Nisan dolar kuru
DÖVİZDolarda kritik hafta