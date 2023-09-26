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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra! - Adana haberleri

        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!

        Adana'da, manevra yapan TIR´ın çarpıp altına aldığı motosikletli 20 yaşındaki Emircan Zorlu hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü 36 yaşındaki Çiğdem U. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:27
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        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
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        Adana'da kaza, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. Çiğdem U.'nun (36) manevra yaptığı TIR, Emircan Zorlu (20) yönetimindeki motosiklete çarptı.

        SESİ DUYUP TIR'I DURDURDU

        DHA'da yer alan habere göre devrilen motosikletiyle birlikte TIR'ın altında sürüklenen Zorlu, kanlar içinde kaldı. Sesi duyan Çiğdem U., TIR'ı durdurdu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zorlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan incelemenin ardından Emircan Zorlu´nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Çiğdem U. İse İncirlik Polis Merkezi´ne götürüldü.

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        #adana
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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