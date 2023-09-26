20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
Adana'da, manevra yapan TIR´ın çarpıp altına aldığı motosikletli 20 yaşındaki Emircan Zorlu hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü 36 yaşındaki Çiğdem U. gözaltına alındı
Adana'da kaza, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. Çiğdem U.'nun (36) manevra yaptığı TIR, Emircan Zorlu (20) yönetimindeki motosiklete çarptı.
SESİ DUYUP TIR'I DURDURDU
DHA'da yer alan habere göre devrilen motosikletiyle birlikte TIR'ın altında sürüklenen Zorlu, kanlar içinde kaldı. Sesi duyan Çiğdem U., TIR'ı durdurdu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zorlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemenin ardından Emircan Zorlu´nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan Çiğdem U. İse İncirlik Polis Merkezi´ne götürüldü.