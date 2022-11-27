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2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!

2000'li yıllarda, çıkardığı "Pabucumun Dünyası", "Senden Çok Var", "Çiçeğim", "Saf Sevgilim", "Aşksız Prens" gibi şarkılarla gönüllere taht kuran şarkıcı Rober Hatemo, sosyal medya hesabından son halini yayınladı. Ünlü şarkıcı resmen "yıllara meydan okuyor" dedirtti! İşte Rober Hatemo'nun son hali...

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  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!

    47 yaşında olan ünlü isim Rober Hatemo, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor olsa da müziği bırakmadı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hatemo, son halini yayınladı.
  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!

    ROBER HATEMO KİMDİR?

    25 Aralık 1974 tarihinde Çanakkale’de doğan Rober Hatemo, Ermeni asıllıdır. Bir erkek kardeşe sahip olan ünlü isim, ilk albümü Esmer'i 1997 yılında çıkarmıştır. “Sen Farklısın” adlı ikinci albümünü 1998 yılında, “Azılı Bela” adlı üçüncü albümünü ise 2001 yılının Şubat ayında yayınladıktan sonra müziğe iki yıl ara vermiştir. 2003 yılının Mart ayında “Aşksız Prens” isimli dördüncü stüdyo albümünü piyasaya sürdü.

     

    En çok ses getiren albümü “Sihirli Değnek” adlı beşinci albümünü 2006’da yayınladı ve bu albümden üç şarkıya video klip çekti.
  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!

    ROBER HATEMO ŞARKILARI

    Senden Çok Var

    Aşksız Prens

    İnsan Sevince

    Mahrum

    Gurur

    İtirazım Var

    Gönül Sayfası

    Balım

    Cehennemi Kapattım

    Beyaz ve Sen

    Pabucumun Dünyası

    Çiçeğim

    Hurra

    Ama Seni Sevdim

    Azılı Bela

    Yan Bahçe

    Dedim Ama Dinlemedin

    Döktür Döktür

    Yine Buluşsak

    Bensiz Ölmek Yoktu

    Üzgünüm Tanıyamadım

    Herşey Unutulur

    Gel Barışalım

    Zalim

    Büyüdüm Uslandım

    Vay Aney

    Aşk Çarpsın

    Dikkat

    Giden Candan Gidiyor

    Saf Sevgilim

    Canına Okuyacağım

    Oh Ne Güzel Oldu
  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!

    ROBER HATEMO ALBÜMLERİ 

    Esmer – 1997

    Sen Farklısın – 1998

    Azılı Bela – 2001

    Aşksız Prens – 2003

    Sihirli Değnek – 2006

    Pabucumun Dünyası – 2014
  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!

    İşte şarkıcı Rober Hatemo'nun son hali...
  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!
  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!
  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!
  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!
  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!
  • 2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!

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