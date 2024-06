2000'li yıllara damga vurmuşlardı: Bu Disney yapımlarından kaç tanesini hatırlıyorsunuz?

1. HANNAH MONTANA (2006-2011)

Miley Cyrus "Flowers" ile Grammy kazanmadan önce, Emily Osment, Mitchel Musso ve gerçek hayattaki babası Billy Ray Cyrus ile birlikte pop yıldızı Hannah Montana ve normal genç Miley Stewart olarak ekranda ikili bir hayat sürüyordu.

Disney'in en tanınmış şovlarından biri olan Hannah Montana, Cyrus'u dünyaya tanıttı ve ona diğer şarkıların yanı sıra "The Best of Both Worlds" tema parçasıyla komedi yeteneklerini ve büyük seslerini sergileyebileceği bir fırsat verdi. Hatta Hannah Montana'nın uzun metrajlı bir filmi bile çekildi.

Kaynak: Enterntaiment, Collider