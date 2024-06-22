2000'li yıllara damga vurmuşlardı: Bu Disney yapımlarından kaç tanesini hatırlıyorsunuz?

2. WAVERLY BÜYÜCÜLERİ (2007-2012)

Selena Gomez, Steve Martin ve Martin Short'la birlikte sadece kendi binasındaki cinayetleri çözmeden çok önce, sihirle uğraşıyordu. Sihirli gençler Alex (Gomez), Justin (David Henrie) ve Max (Jake T. Austin) aileleriyle birlikte New York'un önemli bir caddesindeki aile sandviç dükkanının üstünde yaşıyorlardı.

Ancak daha da dikkat çekici olan, sandviç dükkanının bir büyücünün inine açılan bir geçide sahip olmasıydı; Russo'ların ayakta kalan tek büyücü ailesi olmak için eğitim aldıkları yer de burasıydı.