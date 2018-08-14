8 Haziran 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona ermişti. Yüz binlerce öğrenci yaz tatilinde bütün bir eğitim yılının yorgunluğunu atarken bir yandan da okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) okulların açılacağı tarihi duyurdu. Okullar ne zaman açılacak? 2018-2019 eğitim yılı hakkında ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2018-2019)

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

MEB, 76 ÜLKEYE BİN 224 BURSLU ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında, Türkiye´nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 76 ülkeye bin 224 öğrenci gönderilecek.

Bu öğrenciler yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yapmak üzere üniversitelerde öğretim elemanı, Millî Eğitim Bakanlığı´nda milli eğitim uzmanı, diğer kamu kurumlarında ise kılavuzda ilan edilen kadrolara atanacak.

Yurt dışına gönderilecek öğrenciler 45 farklı üniversite ve 17 farklı kamu kurumu adına yurt dışında öğrenim görecek. Geçen yıllarda adına öğrenci gönderilen kurumlarla beraber, bu yıl ilk defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adına yurt dışına öğrenci gönderilecek.

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