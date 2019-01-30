İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) 2018’de yatırımcı karşısına çıkarılan 100’e yakın girişimci içinde 9 startup şirketinin, toplam 42.7 milyon lira değerleme ile yatırım aldığı açıklandı.

BTM üye girişimleri içinde yatırım alan yenilikçi iş fikirleri arasında, yapay zekadan topraksız tarıma ve sipariş otomasyonuna kadar birçok farklı girişim yer aldığı kaydedildi.

'YERLİ AMAZON YARATMALIYIZ'

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Unicorn ya da Türkçesi ile mitolojik tek boynuzlu at, değeri 1 milyar doları aşan yeni girişim şirketlerini ifade ediyor. Ocak 2019 itibariyle dünyada 311 adet unicorn startup (yeni girişim şirketi) var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz. 2019, Türkiye’nin ilk unicorn şirketini çıkaracağı yıl olsun. Kendi Amazon'umuzu, kendi Marvel Studios'umuzu oluşturmalıyız" dedi.

Gençlerin yenilikçi iş fikirlerine ve hayallerine yatırım yaptıklarını belirten Avdagiç, "İlk hedefimiz dünyanın en inovatif 50 şirketi ve en değerli 500 markası arasına en az bir Türk girişimini koymak" dedi.

'5 BİN BAŞVURU ALDIK'

BTM'nin hali hazırda 120’den fazla girişime ve 300 civarında girişimciye ev sahipliği yaptığını kaydeden Avdagiç, "Buradaki faaliyetlerimizi Güçlendirilmiş Hızlandırma Kampı, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post-Kuluçka mekanizmalarıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldık. Bunlardan 650’si BTM bünyesinde yer almaya hak kazandı ve merkezin yatırımcı eşleştirmeleri, online eğitim, 7/24 ofis imkanı ve birebir danışmanlık faaliyetlerinden ücretsiz faydalanma fırsatı buldu" diye konuştu.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne üye startup’lar içinde 2018 yılında yatırım alan girişimlerin ise, Temizlikdevi, Restroid, Yollando, Kahvegibikahve, Mornero, MasterFi, Studio Billion, ForFarming, Dellron olduğu bildirildi.