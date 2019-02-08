Türkiye girişim ekosistemin 2018 yılı performansı belli oldu. Startups.watch verilerine göre, yerli girişimlere yapılan yatırımlar geçen yıl yüzde 46 oranında azalma ile 59 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Yatırım tutarındaki düşüşün, bu alanda Türkiye'nin arka sıralara gerilemesine yol açtığı görüldü. Öyle ki, 2017'de 171 girişime 110.5 milyon dolarlık yatırıma sahne olan ve böylece Avrupa'da 16'ıncı sırada kendine yer bulan Türkiye ekosistemi, bu yıl 21'inci sıraya kadar gerilemiş durumda.
4 KAT GERİDEN GELİP 1.5 KAT ÖNÜMÜZE GEÇTİ
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, göre, Türkiye'nin bir basamak üstünde yer alan Lüksemburg girişimlerine 88 milyon dolarlık yatırım çekerken, Lüksemburg'un da bir üstünde yer alan Portekiz ekosisteminde de bu dönemde 95 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiği görülüyor.
Bundan bir yıl önce ise, Lüksemburg'un 69 milyon dolar ve Portekiz'in de 32 milyon dolarlık yatırım çektiği göz önüne alındığında, her iki ülkenin de Türkiye'nin çok arkalarından gelerek bir yıl içinde geçtiği ortaya çıkıyor.
SATIN ALMADA REKOR KIRILDI
Her ne kadar, geçen yıl girişim yatırımlarında azımsansayacak ölçüde düşüşler görülse de, bu dönemde satışı gerçekleşen girişimlerin toplam tutarının 1.4 milyar doları geçerek rekor kırması ise olumlu bir gelişme olarak dikkat çekti.
Öyle ki, Startups.watch'ın açıkladığı rakamlara göre 2018'de 30 yerli girişimin exit (çıkış) işlemi gerçekleşti. Girişimlerin satış tutarının tavan yapmasında ise, Trendyol’un yüzde 82’sinin 728 milyon dolara, OpsGenie’nin 295 milyon dolara, Gram Games’in de 250 milyon dolara satılmasının etkisinin büyük olduğu söylenebilir.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ALAN FINTECH OLDU
Melek ve girişim sermayeleri tarafından 100 girişime yatırımın yapıldığı 2018'de, yatırımcıların en çok tercih ettiği alanların başında ise fintech (finansal teknoloji),SaaS, pazarlama teknolojileri geldi.
Bu dönemde 10 fintech girişiminin 11.7 milyon dolar, 10 SaaS girişiminin 10.9 milyon dolar ve pazarlama teknolojileri alanında çalışan 2 girişimin 8.5 milyon dolar yatırım aldığı açıklandı.
YATIRIMLAR 'TOHUMA' GİTTİ
Geçen yıl en çok yatırım girişimlerin de, 8 milyon dolar ile Insider, 5 milyon dolar ile Foriba ve 4.6 milyon dolar ile Vivense olduğu kaydedildi.
Bu dönemdeki yatırımlar aşamalarına göre değerlendirildiğinde ise, en çok yatırımın tohum aşamasında gerçekleştiği görülüyor. Buna göre, 2018'de 17.7 milyon dolarlık tohum yatırımına karşın, 5.4 milyon dolarlık Seri A, 14.2 milyon dolarlık Seri B, 6.3 milyon dolarlık Seri C ve 4.6 milyon dolarlık Seri D yatırımı gerçekleşti.
ABD'DEKİ YATIRIMLAR 100 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
2018'de küresel girişim yatırımlarına bakıldığında da, ABD'de 8 bin 563 yatırım turunda 115 milyar dolar yatırım yapılırken, Çin’de 2 bin 655 yatırım turunda 93 milyar dolar yatırım yapıldığı görülüyor. Onları takip eden üçüncü ülkenin ise bin 498 yatırım turunda 8.6 milyar dolar yatırımın yapıldığı Hindistan olduğu anlaşılıyor.
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