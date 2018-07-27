2018 Seçim paraları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde görev almış olan sandık kurullarında başkan ve üyeler dışında siyasi parti temsilcileri, ikinci derece sorumlular, üçüncü derece sorumlular, şoför ve hizmetliler ile il /ilçe kurullarında görev yapan görevliler yevmiye üzerinden ücret almayı hak eder. Peki, seçimlerde görev almış vatandaşların paraları ne zaman yatırılacak?

SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATIRILINACAK?

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ve seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacağı duyuruldu.

Görev yapan tüm personellere 88 lira ila 306 lira arası ücret, 14 Aralık 2018 tarihine kadar Ziraat bankası üzerinden ödenecek.



Sandık kurullarında başkan ve üyeler, siyasi parti temsilcileri, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece sorumlular, şoför ve hizmetliler ile il ve ilçe seçim kurullarında görev yapan görevliler de yevmiye üzerinden ücret alacak.

Sandık kurulunda görev alan sandık kurulu başkanı ve görevlilerinden verilen eğitime katılanlar ise 2 ve 3 gün üzerinden ücret alacaklar.

SANDIK GÖREVLİSİ GÜNLÜK ÜCRETLERİ NE KADAR?



* Başkan ve Üyeler: 217 TL



* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı): 108 TL



* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler: (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00



* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler: (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102 TL



* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler: (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99 TL



* Şoför ve Hizmetliler: 93 TL



* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler): 88 TL



* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler): 88 TL



İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI



* Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri: 108 TL



* İlçe Seçim Kurulları Üyeleri: 93 TL



* Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri: 104 TL



* Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri: 99 TL



* Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri: 93 TL



* Askı Yeri Görevlileri: 88,00



* Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler): 88 TL



* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler): 88 TL



* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler): 88 TL



SANDIK KURULLARI



* Başkan: 102 TL



* Üye: 93 TL



* BİNA SORUMLULARI: 102 TL

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