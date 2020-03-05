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Hizmet ihracatı 2018 yılında 33,8 milyar dolar, ithalat 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerine göre, hizmet ihracatı 2016 yılında 27,6 milyar dolar iken, 2017 yılında %12,4 artarak 31,0 milyar dolar, 2018 yılında ise %9,0 artarak 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Hizmet ithalatı 2016 yılında 21,0 milyar dolar iken, 2017 yılında %6,2 artarak 22,3 milyar dolar, 2018 yılında ise %4,5 artarak 23,3 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı, ithalatı ve denge, 2016-2018

HİZMET İHRACATI İÇERİSİNDEKİ EN BÜYÜK PAYI TAŞIMACILIK HİZMETLERİ OLUŞTURDU



Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflaması'na göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2018 yılında %73,0'tür. İkinci sırada %8,1 ile "Diğer iş hizmetleri", üçüncü sırada %4,3 ile "Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet türlerine göre uluslararası hizmet ticareti, 2016-2018

Hizmet ihracatının hizmet türlerine göre dağılımı, 2018



TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATINDA ARTIŞ OLDU



Hizmet ihracatının yaklaşık olarak dörtte üçünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2016 yılında yapılan ihracat 19 milyar 734 milyon dolar iken 2017'de %12,1'lik artışla 22 milyar 123 milyon dolar, 2018'de ise %11,5 artarak 24 milyar 664 milyon dolar oldu.

Hizmet türlerine göre hizmet ithalatı ve ihracatı, 2018

HİZMET İTHALATINDA TAŞIMACILIK İLK SIRADA YER ALDI

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2018 yılında %38,8'dir. İkinci sırada %21,4 ile "Diğer iş hizmetleri", üçüncü sırada %9,3 ile "Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet ithalatının hizmet türlerine göre dağılımı, 2018

EN FAZLA HİZMET İHRACATI VE İTHALATI AVRUPA KITASI İLE YAPILDI



Avrupa kıtasındaki ülkeler, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Hizmet ihracatında 2016 yılında %49,6, 2017 yılında %51,1 ve 2018 yılında %52,9 pay ile; hizmet ithalatında ise 2016 ve 2017 yıllarında %56,7 ve 2018 yılında ise %54,7 pay ile Avrupa kıtası ilk sırada yer aldı.

Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerine 2018 yılında yapılan hizmet ihracatı 15 milyar 766 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 2 milyar 100 milyon dolar oldu. İthalatta ise 2018 yılında Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinden yapılan ithalatın 11 milyar 975 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 781 milyon dolar olduğu görüldü.

Ülke gruplarına göre hizmet ihracatı ve ithalatı, 2018

AVRUPA (AVRUPA BİRLİĞİ VE EFTA ÜLKELERİ) HİZMET TİCARETİNDE EN BÜYÜK PAYA SAHİP ÜLKE GRUBU OLDU

Avrupa (Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri),%46,6 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu.

Hizmet ihracatının ülke gruplarına göre dağılımı, 2018

Avrupa (Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri),%51,3 ile toplam hizmet ithalatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu.

Hizmet ithalatının ülke gruplarına göre dağılımı, 2018

İHRACATTA İLK SIRAYI ALMANYA, İTHALATTA İSE ABD ALDI

2018 yılında ihracatta %12,7'lik payla ve 4 milyar 280 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada %7,9'luk payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise %5,4'lük payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise %10,3'lük payla ve 2 milyar 396 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri alırken ikinci sırada %8,9'luk payla Almanya, üçüncü sırada ise %7,9'luk payla Birleşik Krallık yer aldı.

En çok hizmet ihracatı ve ithalatı yapılan üç ülke, 2016-2018