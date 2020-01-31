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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9.1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ARALIKTA İTHALAT YÜZDE 14.9 ARTTI

İhracat, 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat %14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Aralık 2019: