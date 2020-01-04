Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bandrol verilerine göre süreli olmayan yayın bandrolü satışı 2019'da % 3.16 arttı ve 423.602.825'e yükseldi. Eser türlerine göre en fazla bandrol satışında ise zirveyi yine eğitim kategorisindeki yayınlar oluşturdu.

2019'da kategorilerine göre satılan bandrol sayıları;

Eğitim: 228.559.913

Yetişkin: 79.387.610

İnanç: 36.899.907

Çocuk - Gençlik: 41.271.110

Yetişkin Kurgu: 27. 303.062

İthal Yayın: 5. 290.731

Akademik: 4.890.495

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan kitap sayısı 2019'da 153. 446.132 oldu. Yayımların 145.437.580'i örgün eğitimde, 8.008.552'si ise yaygın eğitimde basıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı ise bandrol muafiyeti kapsamında 2018 yılında gerçekleştirdiği 2.122.558 adet kitap basımını geçtiğimiz yıl dijital eğitime geçmesi nedeniyle yapmadı. Açık Öğretim Fakültesi basılı kitap dağıtımı uygulamasına son vererek, yayınlarını dijital formatta öğrencilerin kullanımına açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, süreli olmayan yayınlara ait bandrol satış verileri ve Millî Eğitim Bakanlığının sektörden satın aldığı ve kendi matbaasında bastığı yayınlara ait verilere göre 2019'da toplam 577.048.957 adet süreli olmayan yayın üretimi gerçekleşti.

Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol alınması zorunlu olmayan kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen ve okul öncesi ilköğretim ile orta öğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınların sayısı ve kütüphanelerden ödünç alınan, şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuşu yapılan kitaplar hariç, 2019'da kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 7 ile bir önceki yıla göre istikrarını korudu.

Dijital yollardan satış ve dijital yayınların yaygınlaşması ise sinema ve müzik eserlerine ilişkin bandrol sayılarını olumsuz etkilemeye geçtiğimiz yıl da devam etti.

Sinema alanında, 2018'de 756 adet sinema eseri tescil edilerek 492.517 adet bandrol satışı yapılırken, geçtiğimiz yıl tescili yapılan sinema eseri sayısı 653, bandrol satışı ise 462.932 olarak gerçekleşti.

Müzik alanında 2.204 adet müzik yapımı 2018'de tescil edilerek 4.120.423 adet bandrol satışı yapılmıştı. 2019'da ise bin 784 adet müzik yapımı tescil edildi ve 1.562.333 adet bandrol satışı yapıldı.

Sinema ve müzik eserlerinde gerçekleşen toplam kayıt ve tescil işlemi ile bandrol satış sayılarının önceki yıllarla karşılaştırması her iki sektörde de dijital alan kullanımlarında yaşanan artışın etkisinin devam ettiğini gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl 357'si sinema, 292'si müzik olmak üzere toplam 649 adet yapımcı belgesi verildi.

Yapımcı belgelerinin süreleri göz önüne alındığında, önceki yıllardan günümüze geçerliliği devam eden belge sayısı ise 2019 sonu itibariyle 1.705 adet olarak gerçekleşti.

Eser Sahiplerinin Koruma Konusunda Duyarlılığı Artıyor

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt ve tescil işlemlerinde ise artış yaşandı.

İsteğe bağlı kayıt - tescil işlemi sayısı 2018'de 1.257 olurken, 2019'da yüzde % 4.4 oranında arttı ve 1.312'ye yükseldi.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ilim edebiyat eseri sahipleri oldu.

İstatistiklere göre 2019'da 617 adet ilim - edebiyat eseri tescil edilirken, 180 güzel sanat eseri, 416 bilgisayar programı, 33 adet musiki eseri ile 66 adet sinema eserinin tescili yapıldı.