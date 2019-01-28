PSA Grubu markalarından Peugeot, 2018 yılı Türkiye sonuçlarını ve 2019 yılına dair öngörülerini açıkladı. Buna göre, yılı 24 bin 905 binek ve 5 bin 247 hafif ticari olmak üzere toplam 30 bin 152 araç satışı ile kapayan Peugeot Türkiye, pazar payını ise yüzde 4.2'den yüzde 4.9'a çıkardığını bildirdi.

Bu sonuçlar ile geçen yıl ki toplam satış sıralamasında 2 basamak yükselerek 7'inci sıraya çıkan Fransız markanın, binek araç pazarı satış sıralamasında da yüzde 4.1'den yüzde 5.1'e çıkan pazar payı ile 2 basamak yükselerek 8'inci sırada yer aldığı kaydedildi.

'PAZAR 520 BİN ADETLE KAPANIR'

Markanın yıl içindeki hedefleri ve 2019 pazar öngörüleri hakkında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Döviz kuru, tüketici güven endeksi, faiz oranları, kiralama pazarı ve vergi destekleri bu yıl pazarda belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda, Türkiye otomobil pazarının 2019 yılında 520 bin adet ile kapanacağını tahmin ediyoruz. 2019'da 26 bin adet araç satarak, yüzde 5 pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yıl içinde bayi yapılanmasına giderek süreç iyileştirmelerinde bulunacaklarını da kaydeden Anaç, "Müşteriyi merkeze konumlandıran yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Ayrıca, temsil edilmediğimiz noktalarda da yeni bayiler açacağız" diye konuştu.

TİCARİDE PAZAR PAYI HEDEFİ YÜZDE 6.2

Hafif ticari araç pazarındaki hedefleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan İbrahim Anaç, 2019'da hafif ticari araç pazarında daha fazla pay sahibi olmak istediklerinin vurguladı. Anaç, "Hafif ticari araç pazarında 2018'de yüzde 3.9 pazar payı elde ettik. 2019'da söz konusu payı yüzde 6.2'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

RIFTER MART'TA SATIŞA ÇIKIYOR

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, markanın yeni hafif ticarisi Rifter'in Mart ayında satışa sunacaklarının bilgisini paylaşırken, markanın bir süre önce yenilenen ve Avrupa'da satışa çıkan d-segment sedan modeli 508'i ise 2019'da satışa sunmayı planlamadıklarının altını çizdi. 508'i doğru zamanda Türkiye'ye getirmek istediklerini belirten Anaç, "Pazar dinamikleri izin verirse yılın ikinci yarısında 508'i satışa sunmayı değerlendirebiliriz" dedi.

Peugeot'un filo satışları ile ilgili de bilgi veren İbrahim Anaç, toplam satışları içinde filo sartışlarının yüzde 25 seviyesinde olduğunu ve bu oranın yüzde 30'u aşmamasını istediklerini söyledi.

'İLK 10'A 2020'DEN SONRA GİRERİZ'

İbrahim Anaç, Peugeot'un küresel satışlarını da açıkladı. Buna göre, Fransız üreticinin 2018 yılı satışlarının dünya çapında yüzde 6.8 artarak 3.9 milyon adete ulaştığını kaydeden Anaç, Peugeot'nun global pazarları arasında Türkiye'nin geçmiş yıllarda ilk 10 arasına girdiğini hatırlatarak, "2020'den sonra tekrar ilk 10 pazar arasına girebiliriz" ifadesini kullandı.