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Hacca ne zaman gidilecek? Hac gidiş dönüş tarihleri ne zaman? Sorusu merak konusu oldu. Binlerce Müslüman vatandaş hac ibadetini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hac kuralarına katılmış ve kazanan adaylar ön kayıtlarını yaparak hacca gitmek için gün saymaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde hacca gidiş ve dönüş tarihleri açıklandı.
HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hav takvimi şöyle;
Hac çıkışları 4 Temmuz ve 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Dönüşler ise 17 Ağustos ve 13 Eylül 2019 tarihleri arasında olacak.
2019 HAC NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hac 2019 başladığı akşam: 9 Ağustos Cuma günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek.
HAC YOLCULARINA NELER VERİLİYOR?
KİTAPLAR
*Kur’an-ı Kerim
*Haccı Anlamak
*Kutsal İklimde Dua
*Hac Yolcusu Rehberi
*Tavaf ve Sa’y Duaları
MALZEMELER
*Bir adet orta boy tekerlekli seyahat çantası
*Bir adet el çantası *Bir adet terlik çantası
*Hac Kimlik Kartı ve Askısı
*Beş adet koruyucu hijyenik maske
*Taş kesesi * 2 Adet Türk Bayraklı Arma
*Ayrıca her hac yolcuya 5 litre zemzem verilecek.
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